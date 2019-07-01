ضيوف: مصر والكاميرون والجزائر والسنغال الأقوى

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

توقع النجم السنغالي الحاجي ضيوف، وجود منتخبات مصر والكاميرون والجزائر والسنغال، في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن اللقب لن يخرج بنسبة كبيرة عن هذه المنتخبات، كونها الأقوى حتى هذه اللحظة في البطولة.

حضور

ويوجد ضيوف في مصر، لحضور منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستمر حتى 19 من يوليو الجاري، ويشارك في تحليل مباريات البطولة، لصالح قناة «تايم سبورت» المصرية، وقال ضيوف في تصريحات للصحافيين، في حضور «البيان الرياضي»، إن منتخب بلاده يضم أفضل العناصر المحترفة في أوروبا، ولديه إصرار شديد على تحقيق لقب هذه النسخة، وأكد على أن منتخب السنغال سيحقق اللقب، إذا وصل للمباراة النهائية.

تطور

وتحدث قائد «أسود التيرانغا» السابق عن منتخب مصر وقال، إن أداءه يتطور للأفضل، وظهر الانسجام بين اللاعبين في مباراة الجولة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية، مقارنة بمواجهة زيمبابوي الافتتاحية، وتوقع أن يتطور المستوى في المواجهات القادمة، التي ستكون أكثر صعوبة.

كما أكد ضيوف على أن ثنائي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، هما الأفضل في البطولة، ويمتلكان إمكانات مهارية، وقادا فريقهما الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.