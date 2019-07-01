رقصات «أسود» الكاميرون لإزالة التوتر

المصدر: Ⅶ القاهرة – عماد الحسيني

لفت المنتخب الكاميروني أنظار متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بسبب الرقصات التي يؤديها لاعبوه، أثناء الدخول إلى الملعب قبل كل مباراة، وكشف أمبرويس أويونغو مدافع منتخب الكاميرون، سر هذه الرقصات، وقال إنها تهدف إلى إزالة حالة التوتر التي تصاحب بعضاً من لاعبي فريقه قليلي الخبرات الدولية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية في نسختها «32»، وتستمر البطولة حتى 19 من يوليو الجاري، ويلعب «أسود» الكاميرون ضمن منتخبات المجموعة السادسة، التي تضم غانا وغينيا بيساو وبنين، وتقام مباريات المجموعة على استاد الإسماعيلية، بمدينة الإسماعيلية إحدى مدن القناة في مصر.