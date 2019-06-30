صورة.. عمرو وردة يستفز الجماهير المصرية

المصدر: وكالات

أثار لاعب منتخب مصر العائد بعد الاستبعاد، عمرو وردة، حفيظة الجماهير من جديد، بالإشارة بيديه بالرقم 22 الذي يرتديه، بعد ظهور صورة له في مران لمنتخب "الفراعنة".

ورفع اللاعب يديه في إشارة إلى رقمه الذي يرتديه مع المنتخب، والذي سبق وأن رفعه قائد "الفراعنة" أحمد المحمدي عقب إحرازه هدفا في مرمى الكونغو للتضامن مع وردة.

وشهدت الفترة الماضية حالة غضب بين الجماهير المصرية تجاه عمرو وردة بسبب أزمة الفتاتين المصرية والمكسيكية، والفيديوهات الفاضحة للاعب، ما دفع اتحاد الكرة إلى استبعاده من معسكر المنتخب قبل التراجع عن قراره.

يذكر أن عمرو وردة لن يشارك في مباراة اليوم أمام أوغندا، بسبب قرار إيقافه من قبل الاتحاد المصري للكرة، حتى نهاية الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.