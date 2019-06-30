قوة الشخصية سر «أسود أطلس»

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد عزيز بودربالة لاعب ونجم المنتخب المغربي السابق، أن قوة الشخصية وراء فوز منتخب بلاده على كوت ديفوار 1 - 0 أول من أمس في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقال بودربالة إنه حرص على مؤازرة المغرب أمام كوت ديفوار، وإن شخصية أسود الأطلس ظهرت أمام كوت ديفوار بعكس اللقاء السابق أمام ناميبيا. وأضاف أنه لم يعد هناك منتخب قوي وآخر ضعيف في إفريقيا، والدليل نتائج بعض الفرق الكبيرة في البطولة الحالية. وأوضح أن هناك أكثر من منتخب قوي يستطيع الفوز بالبطولة، ولكنه تمنى تواجد المغرب ومصر في المباراة النهائية.

من ناحيته عبر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي عن سعادته بالفوز. وقال رينار: «كنا نعلم أن منتخب كوت ديفوار سيكون منافسا قويا، ولكننا نتحسن في الأداء بشكل كبير».

وأضاف: نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء، المباراة القادمة يوم الاثنين، وعلينا أن نتعافى سريعا لنفوز ونكون في المركز الأول».

وأوضح: «الكل شاهد فريق المغرب، لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير من الأمر شيئا، بالطبع لن يكون سهلا، ونحن بصدد إدارة أي أزمة، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن».

وتابع: «أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في عام 2008، بالطبع نحن نعمل، ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع كامارا (مدرب كوت ديفوار) كأس الأمم الأفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة وهو ما تعلمته من كلود لوروا، المنافسة بالنسبة لنا سبع مباريات وليس ستاً كما كان في الماضي».

تأكيد

وأكد نور الدين أمرابط، لاعب وسط منتخب المغرب لكرة القدم، أن فريقه استحق الفوز على كوت ديفوار، مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة وقوية في ظل تاريخ وقدرات لاعبي المنافس. وقال نور الدين أمرابط إن المنتخب المغربي استحق الفوز بعد خلق فرص أكثر من نظيره الإيفواري، وأحرز هدفاً وأهدر ثلاثة علي الأقل، بينما اعتمد الأفيال على الكرات الطويلة.

وأضاف أن المنتخب المغربي اعتمد علي الهجمات المرتدة بعد التقدم بهدف لاستغلال المساحات بدفاعات المنافس، معربا عن سعادته وفخره بفوزه برجل المباراة، لكنه قال إن زملاءه يستحقون ذلك. وضمن المغرب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد حصده 6 نقاط من فوزين أمام ناميبيا وكوت ديفوار، بينما يتبقى لقاء ثالث أمام جنوب أفريقيا.