«خاوة خاوة».. وحدة عربية في المدرجات

المصدر: القاهرة - وكالات

لم تمر مباراة المغرب وكوت ديفوار التي أقيمت أمس في ملعب «السلام» بالقاهرة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، دون أن تضفي عليها الجماهير الحاضرة لمستها المميزة.

واحتشدت في ملعب «السلام»، جماهير مغربية وجزائرية، استجابت لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق عليها «خاوة خاوة» (أي إخوة إخوة)، تقوم على أن يساند المشجعون المغاربة منتخب الجزائر في البطولة الإفريقية الحالية، على أن تؤازر جماهير الجزائر «أسود الأطلس» في نفس البطولة، والهدف من ذلك هو تكريس أجواء الوئام والمحبة والصداقة بين الشعبين الجارين.

حشد

من جانبها، لم تفوت الجماهير المصرية فرصة استضافة بلدها للبطولة القارية، فاحتشدت بدورها في ملعب «السلام»، واصطفت جنباً إلى جنب مع الجماهير المغربية والجزائرية، لتشجيع «أسود الأطلس»، في مشهد جميل ورائع.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي على نظيره الايفواري بهدف دون رد، من توقيع المهاجم يوسف النصيري، ليحجز «أسود الأطلس» مبكراً تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي.