مدرب تونس يرفض تحميل معز حسن مسؤولية التعادل

المصدر: القاهرة - وكالات

رفض الفرنسي آلان جريس مدرب منتخب تونس، تحميل حارس المرمى معز حسن مسؤولية التعادل أمام مالي 1 - 1، أول من أمس، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقامة حالياً في مصر.

وقال جريس: «ما حدث من خطأ فردي لحارس المرمى كان أحد أهم أسباب التعادل، لا يجب أن نلومه وعلينا التركيز في المباراة القادمة أمام موريتانيا».

وأضاف: «راض لعدم خسارتنا، لكن علينا ألا نكتفي بالتعادل ويجب علينا السعي لتحسين فرص تأهلنا في المباراة المقبلة». وتابع جريس:«منتخب مالي قدم أداء جيدا، وأتوقع لهم النجاح في المستقبل». وعن عدم مشاركة فرجاني ساسي في المباراة، قال: «ساسي عائد من إصابة، ويحتاج إلى تأهيل من أجل العودة مجدداً».