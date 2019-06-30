نقطة تاريخية لموريتانيا في أمم أفريقيا

المصدر: السويس- أ ف ب

انتزعت موريتانيا أول نقطة لها على الإطلاق وذلك في مشاركتها الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، بتعادلها مع أنغولا سلباً أمس على استاد السويس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت الجولة افتتحت الجمعة بتعادل مخيب لتونس مع مالي 1-1. وتتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط أمام تونس بنقطتين والتي تتقدم على أنغولا بفارق الأهداف فيما بقيت موريتانيا في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة. وتقام الجولة الثالثة الأخيرة، الثلاثاء المقبل، فتلعب تونس مع موريتانيا، ومالي مع أنغولا.