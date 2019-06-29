موريتانيا تحصد نقطة تاريخية في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

حصد المنتخب الموريتاني أول نقطة له في بطولة كاس أمم أفريقيا لكرة القدم بتعادله مع نظيره الانغولي سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في مصر.



وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الانغولي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف المنتخب التونسي، فيما حصد المنتخب الموريتاني أول نقطة له في مشاركته الأولى بنهائيات بطولة أمم أفريقيا على مدار تاريخه، علما بان المنتخب المالي يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط..

ويلعب المنتخب الموريتاني مع نظيره التونسي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة، في حين يلعب المنتخب الانغولي مع نظيره المالي في ذات التوقيت.