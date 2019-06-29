إصابة خطيرة لجنش تبعده عن المنتخب المصري

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن محمود عبد الرحيم "جنش"، الحارس الثالث في التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أصيب بقطع في وتر أخيل سيبعده عما تبقى من البطولة.

وأوضح في بيان "أثبتت الأشعة التي أجريت لمحمود جنش حارس مرمى المنتخب الوطني عن إصابته بقطع في وتر أخيل، وتم إبلاغ الجهاز الطبي بنادي الزمالك، حيث يصعب على اللاعب استكمال البطولة".

وأتت إصابة جنش خلال التدريبات مساء أمس استعدادا لمباراة أوغندا الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، علما بأن مصر ضمنت التأهل للدور ثمن النهائي بعد فوزها في المباراة الأولى على زيمبابوي (1-صفر) وفي الثانية على الكونغو الديموقراطية (2-صفر).