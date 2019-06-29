الاتحاد المصري يحذف تصريحات لصلاح بشأن وردة

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري تصريحات منسوبة لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد المنتخب، ولاعبين آخرين، يعلنون فيها المساندة لوردة.

وتناولت التصريحات إشادة صلاح بقرار تخفيض عقوبة وردة الذي أصدره اتحاد الكرة، لكن الاتحاد تراجع عن نشر هذه التصريحات، وحذفها على الفور، وأعلن في منشور على فيسبوك، أنها نُشرت "بطريق الخطأ".

وجاء في المنشور: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نُشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ".

وحتى الآن، لم يوضح اتحاد الكرة ما حدث بالضبط، وكيف أن تصريحات مطولة منسوبة للاعبي المنتخب تُنشر بطريق الخطأ، رغم أن سياقها لم يختلف كثيرا عما سبق وأن قاله محمد صلاح الذي دعم وردة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد المحمدي.