العلامة الكاملة تبعد «الفراعنة» عن صدام محتمل

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يخوض المنتخب المصري لكرة القدم، تدريبه الرئيسي اليوم، استعداداً لمواجهة منتخب أوغندا غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة. ويتعين على منتخب «الفراعنة»، تحقيق الفوز أمام أوغندا، من أجل تفادي مواجهة صعبة وخوض مواجهة سهلة نسبياً في دور الـ 16، وتلافي أي عثرات في مشواره نحو تحقيق اللقب، ويمنح الفوز أو التعادل «الفراعنة» صدارة المجموعة،.

وفي هذه الحالة، سيواجه ثالث المجموعة الثالثة التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، والذي يبدو أقرب أن يكون كينيا أو تنزانيا.

ولكن، في حال تأهل ثالث المجموعة الرابعة دون تأهل ثالث المجموعة الثالثة، وفي نفس الوقت تأهل ثالث المجموعة الأولى، يواجه منتخب مصر ثالث المجموعة الرابعة التي تضم المغرب، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا وناميبيا، أما في حال تأهل ثالث المجموعة الخامسة، دون تأهل ثالث المجموعتين الثالثة والرابعة، سيواجه ثالث المجموعة الخامسة، التي تضم تونس، مالي، موريتانيا، وأنغولا.

لكن خسارة المنتخب المصري تعني انتظاره مواجهة صعبة للغاية، وحينها سيتأهل كثاني المجموعة الأولى، ويتعين عليه اللعب ضد وصيف المجموعة الثالثة، الذي يبدو أنه لن يخرج عن منتخبي السنغال أو الجزائر.