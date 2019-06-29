«أسود الكاميرون» تتربّص بنجوم غانا

المصدر: القاهرة - وكالات

على الرغم من فوزه في المباراة الأولى له بالبطولة، سيخوض المنتخب الكاميروني لكرة القدم اليوم الخطوة الحقيقية والاختبار الأول له في رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يلتقي نظيره الغاني في الإسماعيلية بالجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وتمثل المباراة إحدى مواجهات القمة التي يشهدها الدور الأول للبطولة حيث تجمع بين اثنين من الفرق المرشحة للفوز باللقب إضافة لكونها ديربي مثيراً لغرب أفريقيا.

كما تتسم المواجهات بين المنتخبين الغاني والكاميروني دائماً بالإثارة البالغة كونهما من الفرق التي توجت باللقب عدة مرات سابقة إضافة لما تضمه صفوف كل منهما من عناصر محترفة رائعة قادرة على حسم المباراة في أي لحظة.

وتشهد المباراة مواجهة بين تسعة من 31 لقباً سابقاً للبطولة حيث توج المنتخب الكاميروني باللقب في خمس نسخ سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون فيما توج المنتخب الغاني باللقب في أربع نسخ ماضية كان آخرها في 1982 بليبيا.

توازن

ويتطلع منتخب موريتانيا إلى استعادة توازنه عندما يواجه أنغولا اليوم، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مالي 1 - 4 ، ولا شك في أنه يتطلع إلى استعادة الحماس الذي ظهر به في بداية مباراة الجولة الأولى قبل أن يفرض منتخب مالي هيمنته.

وربما يستمد منتخب موريتانيا بعض الثقة من الفوز الذي حققه على منتخب أنغولا 1 - 0 في أكتوبر الماضي ضمن تصفيات البطولة الحالية. وشدد كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا على الأهمية البالغة لمباراة اليوم وضرورة التعويض بعد الهزيمة، قائلاً «ارتكبنا عدة أخطاء في امتلاك الكرة في مباراة مالي، في المباراة الأولى، كانت الخسارة صعبة علينا والآن نسعى للتعويض أمام أنغولا».