«محاربو الصحراء» يخططون للقب بعد تخـطّي السنغال

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد رياض محرز لاعب منتخب الجزائر «محاربو الصحراء» أن الفوز على حساب السنغال 1 - 0، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر، كان مهماً من أجل تعزيز صدارة المجموعة الثالثة في المسابقة.

وحسم المنتخب الجزائري صعوده إلى الدور الثاني (دور الستة عشر)، بعدما تغلب على نظيره السنغالي 1 - 0 أول من أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل المهاجم يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة 49. ورفع المنتخب الجزائري رصيده بذلك إلى ست نقاط في صدارة المجموعة ليلحق بمنتخبي مصر (المجموعة الأولى) ونيجيريا (المجموعة الثانية) إلى دور الستة عشر .

وقال محرز إن المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق اللقب ولكنه يسير في البطولة خطوة بخطوة، مؤكداً أن الفوز على السنغال منح الفريق ثقة أكبر قبل لقاء تنزانيا في الجولة الأخيرة . وأضاف أن المباراة القادمة أمام تنزانيا ستكون صعبة للغاية، مشددًا على ضرورة الفوز بها لأن ذلك سيكون مهمًا لتعزيز صدارة المجموعة.

تكتيك

وأكد يوسف عطال مدافع منتخب الجزائر أن ذلك يرجع إلى تنفيذ تعليمات المدرب جمال بلماضي دون أي إضافة من اللاعبين. وقال عطال: نحن فريق جماعي ونجحنا في الفوز على المرشح الأبرز للفوز باللقب بفضل الكرة الجماعية والانضباط داخل الملعب.«وأعرب إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري، عن سعادته البالغة بالفوز.

وشدد بن ناصر، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في اللقاء للمباراة الثانية على التوالي، في تصريحات إعلامية أدلى بها عقب المباراة»فزنا في نهاية الأمر أمام خصم قوي ولا يمكن إلا أن نكون فخورين بهذا الانتصار. يتعين علينا السير على هذا النهج«.

أضاف بن ناصر»المدرب جمال بلماضي طالبنا بين شوطي المباراة بضرورة بذل أقصى الجهد في الشوط الثاني وأن نكون أكثر فعالية على المرمى«. وتابع»كرة القدم تلعب على التفاصيل والأخطاء البسيطة. كانت لدينا رغبة أفضل في الانتصار وهو ما منحنا النقاط الثلاث.