استبعاد مهاجم منتخب مالي من أمم أفريقيا بسبب "مصفف شعر"

المصدر: البيان الالكتروني

استبعد المنتخب المالي مهاجم الفريق اداما نيانى من القائمة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بسبب صفع ديابي قائد الفريق، حينما ذهب اللاعبون لمصفف الشعر في الفندق.

وذكرت وسائل إعلام ، أن سبب استبعاد المهاجم اداما نيانى لاعب فريق شارلوروا البلجيكي من قائمة منتخب مالي، بعد قيامه بصفع قائد الفريق عبد الله ديابى.

وكان المنتخب المالي قد حقق الفوز في مباراته الأولى على منتخب موريتانيا بنتيجة 4 – 1، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، ثم تونس وأنغولا برصيد نقطة واحدة.