بعد عودته.. قرار جديد بشأن عمرو وردة

المصدر: البيان الالكتروني

قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر، تفعيل قرار العفو عن عمرو وردة لاعب الفريق بعد مباراة أوغندا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأوغندي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدور الأول للمسابقة، بعدما ضمن "الفراعنة" التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من المسابقة القارية.

وأفاد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن أشرف صبحي وزير الرياضة عقد جلسة ودية مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور هاني أبو ريدة.

وحثّ الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر حاليًا حتى 19 يوليو المقبل.

وأثنى أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

وقرر أبو ريدة تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

وسيستمر غياب وردة للمباراة الثانية أمام أوغندا بعد فقد المنتخب خدماته أمام الكونغو الديموقراطية، وسيكون اللاعب مؤهلا للمشاركة اعتبارًا من دور الـ16 خلال الأسبوع المقبل.

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