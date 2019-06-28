عمرو وردة يعود لمعسكر المنتخب المصري

المصدر: د ب ا

قرر هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، إعادة عمرو وردة لاعب منتخب بلاده لمعسكر "الفراعنة".

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكره المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة: "رسميا .. عمرو ورده يعود لمعسكر منتخب مصر".

ومن المنتظر مشاركة اللاعب في تدريبات "الفراعنة" بشكل منتظم استعدادا للقاء أوغندا الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم الأربعاء رسميا، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الأول المشارك حاليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، بعد انتشار اتهامات بالتحرش اللفظي من جانب اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق."