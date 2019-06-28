ضيوف في المدرجات بقميص برشلونة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

نشر اللاعب المصري محمد ماجد الشهير بـ «أنوش»، صورة له عبر موقع «فيسبوك»، بصحبة النجم السنغالي الحاج ضيوف، وهو يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني، أثناء متابعة مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، ويتواجد ضيوف في مصر حالياً، للمشاركة في الاستوديو التحليلي لمباريات كأس الأمم، على قناة «تايم سبورت» المصرية الأرضية .

والتي حصلت على حق بث مباريات البطولة أرضياً.ووصف ضيوف الذي يرشح منتخب بلاده للفوز باللقب، مباريات البطولة بمنازلات الملاكمة، لأنه لا يريد أحد أن يبدأ بالمجازفة والمبادرة، ونفس الحال حتى الآن في المباريات، وهناك حالة ترقب وحذر شديدين من كل المنتخبات، معتبراً أن الوصول إلى الدور الثاني بأقل مجهود هو الهدف للمنتخبات الكبيرة .