باكستر.. الخوف من قطع الرؤوس

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد ستيوارت باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، صعوبة مباراة فريقه أمام ناميبيا، اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

معتبراً أن هجوم جماهير جنوب أفريقيا ومطالبتهم بقطع رؤوس اللاعبين والجهاز الفني بعد الخسارة أمام كوت دي ديفوار في الجولة الأولى هو أمر صعب تقبله. وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، إن فريقه يسعى للفوز لتعويض الخسارة أمام كوت ديفوار 0 - 1، وكذلك منتخب ناميبيا، الذي خسر من المغرب بهدف في الدقائق الأخيرة لذا يرغب أيضاً في التعويض.

وأضاف باكستر: «منتخب ناميبيا لعب مباراة جيدة أمام المغرب، وهم فريق جدير بالاحترام». وأوضح: «يجب أن نكون واقعيين، وأن نقدم كل ما عندنا. نستطيع أن نفعل ذلك، ويجب أن ننظر إلى ناميبيا بطريقة واقعية، يجب أن يفكر اللاعبون بشكل إيجابي».

حزن

وشدد باكستر على حزنه من الانتقادات التي يتعرض له منتخب جنوب أفريقيا، وأكد: «كل الأشخاص يعملون على تصدير الإحباط لنا، كنا ننتظر أن نرى 65 مليون شخص يشجعونا بدلاً من المطالبة بقطع رؤوسنا».

وبشأن الخسارة أمام الأفيال، قال المدير الفني: «أهدرنا بعض الفرص، أعتقد أنه كان من حقنا الحصول على ركلة جزاء، كانت هناك فرص ولكنها لم تكن كافية».

وأوضح أنه ستكون هناك تغييرات في تشكيل الأولاد أمام ناميبيا، مؤكداً أنه يعرف الكثير عن منتخب ناميبيا.

يذكر أن المغرب تتصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار، وتأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

ثقة

من ناحيته أعرب بيرسي تاو، مهاجم منتخب جنوب إفريقيا، عن ثقته بقدرة فريقه على الفوز أمام ناميبيا.

وقال تاو إنه غير راضٍ عن مستواه في مباراة كوت ديفوار، لكنه سيحاول تحسين الصورة والوصول إلى أفضل مستوى مع الفريق.

وأضاف: «لم نتمكن من خلق فاعلية هجومية أمام كوت ديفوار، كانت هذه أول مباراة لنا، وأعتقد أننا سنتحسن في المباراة الثانية، سيكون هناك الكثير من التحسن للفريق ولي أيضاً».

وتابع: «مباراة جنوب أفريقيا ضد ناميبيا ستكون مثيرة وسيستمتع بها الفريقان، نحن متحمسون للعب، سنحاول الظهور بشكل أفضل في الهجوم والدفاع».