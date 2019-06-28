الفوفوزيلا.. رفيقة الجماهير المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

مع إقامة البطولات الكبرى، ينشط الباعة الجائلون، خصوصاً في مصر، خصوصاً مع إقبال الجماهير على شراء بعض أدوات التشجيع، مثل الأعلام والقمصان وغيرها، ومع إقامة بطولة الأمم الأفريقية في مصر، انتشرت بين الجماهير آلة «الفوفوزيلا» الأفريقية، وهي آلة نفخ تنتشر في جنوب أفريقيا، ويعتبرها البعض مصدر إزعاج بسبب صوتها.

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وحرصت الجماهير المصرية على اصطحاب هذه الآلة التي ملأت المدرجات، وارتفع سعرها حتى بلغ 25 جنيهاً (نحو دولارين)، وعرفتها الجماهير المصرية مع نسخة عام 2010 للبطولة، التي أقيمت وقتها في أنغولا، كما ارتفعت مبيعات قمصان منتخب مصر لدى الباعة الجائلين، خصوصاً أنهم يروجون نسخة مقلدة رخيصة الثمن، بلغ سعرها نحو 65 جنيهاً (نحو أربع دولارات).