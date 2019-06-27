مدغشقر تحقق انتصاراً تاريخياً على بوروندي بأمم أفريقيا

المصدر: د ب ا

انتزع منتخب مدغشقر انتصارا تاريخيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، بفوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب بوروندي اليوم الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واقترب منتخب مدغشقر، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، من التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة بتحقيقه أول انتصار في تاريخه بأمم أفريقيا، حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف منتخب نيجيريا (المتصدر)، الذي سيلتقي معه يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة للمجموعة).

في المقابل، ظل منتخب بوروندي، الوافد الجديد للبطولة أيضا، في مؤخرة الترتيب، بعدما بقي بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية في المجموعة، ليصبح مطالبا بالفوز على منتخب غينيا، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة، أملا في تأهله ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.

ويدين المنتخب الملجاشي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماركو إلايماهاريتا، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.