تفاصيل تدخل صلاح والمحمدي للعفو عن وردة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد شوبير، أن ثنائي منتخب "الفراعنة" محمد صلاح وأحمد المحمدي، طالبا رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بالعفو عن عمرو وردة بعد قرار استبعاده.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الخميس: "عقدت جلسة بين صلاح والمحمدي بحضور أبو ريدة وكرم كردي وجميع أعضاء الجهاز الفني بقيادة خافيير أغيري، وطالب اللاعبان بفرصة أخيرة لوردة".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: "قرر أبو ريدة الاستمرار في الفندق على أن يتم عقد جلسة أخرى مع اللاعبين صباح اليوم من أجل حسم موقف اللاعب".

واحتمال القرار الثالث هو أن يعود وردة بعد الاعتذار ويقدم الدليل بأن الفيديو الذي انتشر مفبرك، أما الرابع فهو أن يعود اللاعب إلى المعسكر من دون أن يتدرب مع اللاعبين.

وكان أبو ريدة قرر استبعاد وردة من قائمة منتخب "الفراعنة"، أمس الأربعاء، بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة خافيير أغيري، عقب انتشار فيديو غير أخلاقي يتعلق باللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف شوبير وفقا لوسائل إعلام مصرية عن أربعة قرارات محتملة ستصدر من رئيس الاتحاد المصري للكرة، هاني أبو ريدة، وهي أن يتمسك بموقفه ويستبعد اللاعب من قائمة المنتخب رسميا، أما القرار الثاني والمحتمل هو أن يعود اللاعب على أن تكون مشاركته مع المنتخب في يد الجهاز الفني.

واحتمال القرار الثالث هو أن يعود وردة بعد الاعتذار ويقدم الدليل بأن الفيديو الذي انتشر مفبرك، أما الرابع فهو أن يعود اللاعب إلى المعسكر من دون أن يتدرب مع اللاعبين.