بوت.. أسرع هدف وأول ثنائية

المصدر: Ⅶ القاهرة ـ وكالات

سجل منتخب بنين أسرع هدف في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في شباك منتخب غانا خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وجاء الهدف عبر مايكل بوت لاعب بنين بعد مرور دقيقة و44 ثانية فقط على صافرة البداية ليوقع على أسرع أهداف البطولة ، كما بات صاحب أول ثنائية في تاريخ منتخب بلاده في الأمم الأفريقية بعد أن سجل الهدف الثاني أيضاً.

واقتنص منتخب بنين نقطة ثمينة في بداية مشواره بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، وذلك بعد تعادله مع نظيره الغاني 2 - 2 ، أول من أمس ، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة للمسابقة.

وتقدم منتخب بنين عن طريق مايكل بوت بعد دقيقة و44 ثانية فقط من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في هذه النسخة من المسابقة حتى الآن.

معاناة

وفي الدقيقة التاسعة سجل المنتخب الغاني هدف التعادل عن طريق أندري أيوا، قبل أن يسجل شقيقه جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وعانى المنتخب الغاني من النقص العددي بعد طرد مدافعه جون بوي لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن تتلقى شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق بوت الذي أصبح أول لاعب في تاريخ بنين يسجل هدفين في مباراة بكأس الأمم الأفريقية.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي خلف المتصدر منتخب الكاميرون صاحب الثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو 2 ـ 0.

إشادة

وأشاد ميشيل دوسابي المدير الفني لمنتخب بنين بلاعبيه وقدرتهم على الخروج بنتيجة التعادل أمام خبرات نجوم غانا.

وقال دوسابي :أريد تهنئة كل اللاعبين لقد شكلنا صعوبات على غانا وأظهرنا قدرات رائعة.وواصل :غانا لديها الكثير من الخبرة والمهارات الفردية وصحيح ارتكبنا بعض الأخطاء لكننا في النهاية تنقصنا الخبرة وخرجنا بنقطة تثلج الصدر.

وأتم دوسابي :الآن نركز على مواجهة غينيا بيساو ويجب أن نخوض المباراة من أجل الفوز. يذكر أن هذه هي النقطة الثانية التي يحصدها منتخب بنين في رابع مشاركة له في تاريخه في كأس أمم أفريقيا ولم يسبق له الفوز من قبل. من جانبه أرجع جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا سبب تعادل النجوم السوداء أمام بنين إلى غياب التركيز خاصة في الشوط الأول.

مهمة صعبة

وقال أبياه : كانت مباراة تنافسية رائعة وغاب عنا التركيز خاصة في الشوط الأول الذي كنا نستطيع حسم اللقاء فيه. وأضاف:المهمة أصبحت صعبة خاصة بعد طرد جون بوي وإكمالنا المباراة بعشرة لاعبين فقط. وأتم:لن أتحدث عن التحكيم ولكنني أتطلع للحصول على تحكيم عادل في الجولات المقبلة في البطولة ولم نفقد ثقتنا في أنفسنا وانتظرونا في الجولات المقبلة.