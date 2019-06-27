مدرب الكاميرون: غينيا بيساو منتخب منظم

المصدر: Ⅶ الإسماعيلية - وكالات

أكد الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، أن الجولة الأولى في البطولات المجمعة غالباً ما تكون صعبة.

جاءت هذه التصريحات عقب فوز المنتخب الكاميروني على نظيره غينيا بيساو 2 - 0 أول من أمس في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا. وقال سيدروف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنهم واجهوا صعوبة في الشوط الأول أمام غينيا بيساو ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني. وأضاف: «أشعر بالرضا للفوز والذي سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادئ، فقد واجهنا فريق غينيا المنظم، ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض».

أخطاء

من ناحيته قال بيسارو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، إن فريقه لم يكن سيئاً بشكل كبير في مباراته أمام الكاميرون. وأوضح كاندي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: «لم نكن سيئين للغاية في تلك المباراة بل قدمنا شوطاً أول جيداً، ولاحت لنا عدة فرص لتسجيل الأهداف». وأتم مدرب غينيا بيساو حديثه قائلاً: «نسعى لتصحيح أخطائنا في الجولة الثانية أمام بنين لتحقيق حلمنا بالصعود للدور الثاني».

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة بثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من غانا وبنين، أما منتخب غينيا بيساو فيحتل المركز الرابع بدون أي نقطة.

نجومية

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اختيار لاعب الكاميرون أندريه فرانك أنغويسا لنيل لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية.