«محاربو الصحراء» و«أسود تيرانغا».. موقعة الصدارة

المصدر: Ⅶ القاهرة - وكالات

بعدما قدم كل منهما بداية جيدة في البطولة وحقق الفوز الأول له في النسخة الحالية من بطولات كأس الأمم الأفريقية، يصطدم المنتخبان الجزائري والسنغالي اليوم في صراع على صدارة المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر.

واستهل المنتخب الجزائري «محاربو الصحراء» مسيرته في البطولة بالفوز 2 - 0 على نظيره الكيني كما فاز المنتخب السنغالي «أسود تيرانغا» على نظيره التنزاني بنفس النتيجة.

والآن، يتطلع كل من المنتخبين إلى تحقيق الفوز الثاني له والتأهل المبكر إلى الدور الثاني بغض النظـر عـن نتيجــة مباريــات الجولـة الثالثـة.

وينتظر أن تكون المباراة حاسمة على صدارة المجموعة حيث تصب معظم الترشيحات في صالح المنتخبين لخطف بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) فيما تشير التكهنات إلى إمكانية دخول أحد المنتخبين الآخرين في المجموعة في صراع على إحدى بطاقات التأهل التي تمنح لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويدرك كل من المنتخبين صعوبة المواجهة التي تنتظره في المباراة حيث يمتلك كل من الفريقين الرغبة والطموح لتحقيق الفوز والأسلحة التي يمكنه الاعتماد عليها.

ولهذا، كانت هذه المباراة واحدة من ثلاث مباريات فقط لم تهتز فيها شباك الخضر خلال آخر سبع مباريات خاضها الفريق في مختلف البطولات، علما بأن الفريق لم يخسر في أي من هذه المباريات السبع. وكان الفوز على كينيا هو الخامس للفريق مقابل تعادلين في هذه المباريات السبع.

نجم

وينتظر الفريق الكثير من صانع ألعابه رياض محرز نجم مانشستر سيتي الذي سجل الهدف الثاني للفريق في مباراة كينيا لكنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه مع الفريق في البطولة.

ويضاعف من ثقة المنتخب الجزائري في المباراة أن آخر أربع مواجهات للفريق أمام أسود تيرانغا لم تشهد أي فوز للسنغال حيث حقق المنتخب الجزائري الفوز في ثلاث من هذه المباريات مقابل تعادل وحيد بنتيجة 2 - 2 في دور المجموعات بالنسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا عام 2017 بالغابون.

وفي المقابل، يعتمد المنتخب السنغالي (أسود تيرانغا) بشكل أساسي على قوة خط الهجوم بقيادة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي والذي يتطلع لقيادة الفريق إلى لقبه الأول في بطولات أمم أفريقيا بعد عام واحد من المشاركة الثانية لأسود تيرانغا في بطولات كأس العالم.

صراع

وبعد الهزيمة غير المفاجئة لكليهما في الجولة الأولى، يتطلع كل من المنتخبين الكيني والتنزاني لكرة القدم إلى تضميد جراحه وإنعاش أمله في المنافسة .

وكان المنتخب الكيني خسر أمام نظيره الجزائري 0 - 2 في الجولة الأولى كما خسر المنتخب التنزاني بنفس النتيجة في مواجهة المنتخب السنغالي.

ولهذا، تمثل المباراة فرصة مثالية لتضميد الجراح وإنعاش الآمال حيث يستطيع الفائز فيها البقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، فيما سيودع الخاسر البطولة عقب المباراة.