كريم بنزيما يوجه رسالة للمنتخب الجزائري

المصدر: عواصم - وكالات

وجه كريم بنزيما، نجم ريال مدريد ذو الأصول الجزائرية، رسالة دعم للمنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مباراته اليوم أمام السنغال.

وقال بنزيما باللغة الفرنسية: «قوة عظيمة للجزائر خلال (بطولة أمم أفريقيا).. واحد، اثنان، ثلاثة».

ولم يكن بنزيما الوحيد الذي أظهر دعمه للمنتخب الجزائري، فقد سبقه المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عندما عبر عن مساندته «لمحاربي الصحراء». واستغل زيدان ذو الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، ليوجه رسالة دعم لزملاء رياض محرز خلال البطولة.

وقال «زيزو» في التصريح الذي نشره موقع «أونز مونديال» الفرنسي: «أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم أفريقيا، وأن يقدم أداء يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخوراً به».