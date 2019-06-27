الجزائر والسنغال.. موقعة كسر عظم أفريقية

المصدر: القاهرة - وكالات

يلتقي المنتخبان الجزائري والسنغالي اليوم في صراع على صدارة المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر. واستهل المنتخب الجزائري «محاربو الصحراء» مسيرته في البطولة بالفوز 2 - 0 على نظيره الكيني، كما فاز المنتخب السنغالي «أسود تيرانغا» على نظيره التنزاني بنفس النتيجة. والآن، يتطلع كل من المنتخبين إلى تحقيق الفوز الثاني له والتأهل المبكر إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباريات الجولة الثالثة.

وينتظر الفريق الكثير من صانع ألعابه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، الذي سجل الهدف الثاني للفريق في مباراة كينيا، لكنه ما زال يمتلك الكثير ليقدمه مع الفريق.

وفي المقابل، يعتمد المنتخب السنغالي (أسود تيرانغا) على قوة خط الهجوم بقيادة ساديو ماني، نجم ليفربول، الذي يتطلع لقيادة الفريق إلى لقبه الأول في بطولات أمم أفريقيا.

من جهة أخرى وجه كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد ذو الأصول الجزائرية، رسالة دعم للمنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مباراته اليوم أمام السنغال. وقال: «قوة عظيمة للجزائر.. واحد، اثنان، ثلاثة». وكان زين الدين زيدان قد عبّر عن مساندته «لمحاربي الصحراء». ووجّه رسالة دعم لزملاء رياض محرز. وقال: «أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم أفريقيا، وأن يقدم أداءً يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخوراً به».

من ناحية أخرى تأهلت نيجيريا إلى ثمن النهائي أمس بعد فوزها على غينيا 1-0 على استاد الإسكندرية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل المدافع كينيث أوميروو، لاعب شارلوروا البلجيكي، الهدف الوحيد في الدقيقة 73، ليمنح منتخب بلاده الفوز الثاني بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها. وتلتقي اليوم في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر المتعادلة افتتاحاً مع غينيا 2-2.

وتتصدر نيجيريا الترتيب برصيد 6 نقاط فضمنت بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد). من جانب آخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، استبعاد لاعبه الدولي عمرو وردة من معسكر الفراعنة لأسباب انضباطية. وأثار وردة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل في مصر، إذ ورد اسمه في ما عُرف بتحرش بعارضة أزياء عبر المواقع الاجتماعية.