الاتحاد النيجيري يوفر مستحقات اللاعبين

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أمس، إنه تسلم «جزءاً من المبلغ» الذي خصصته الحكومة، لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2019، وسط تهديدات من اللاعبين بالاحتجاج.

ولم يشارك أحمد موسى مهاجم نيجيريا في مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أول من أمس مع المدرب الألماني جيرنوت روهر، وأبلغ الصحفيين أن اللاعبين «سيعقدون اجتماعاً مهماً». وقال سيي أكينونمي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد النيجيري، في بيان، إنه حصل على أموال تكفي لدفع مكافأة للاعبين، بعد الفوز 1-0 على بوروندي السبت الماضي، مع توافر أموال أخرى لدفع مكافآت المباريات التالية. وأوضح أنه أجرى «مناقشة عبر الهاتف» مع جون أوبي ميكيل، قائد الفريق، وقال «باستطاعتي أن أؤكد أن الصورة اتضحت، وأن العلاقة الودية المعتادة لا تزال مستمرة بين الاتحاد واللاعبين».