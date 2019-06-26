نيجيريا أول المتأهلين لدور الـ 16 في أمم أفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

تأهل المنتخب النيجيري لكرة القدم إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الغيني اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وأصبح المنتخب النيجيري (النسور) أول المتأهلين لدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط وضمن إنهاء الدور الأول في أي من المركزين الأول أو الثاني في المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة أمام منتخب مدغشقر.

وتجمد رصيد المنتخب الغيني عند نقطة واحدة وتراجع للمركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف منتخب مدغشقر الذي يلتقي مع منتخب بوروندي غدا الخميس.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء قوي من الفريقين ومحاولات هجومية متبادلة لم تسفر عن شيء.

وفي الشوط الثاني ، سجل كينيث أوميرو الهدف الوحيد للمباراة بضربة رأس في الدقيقة 73 ليقود فريقه إلى الفوز الثاني على التوالي في هذه المجموعة.