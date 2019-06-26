غانا تتعادل مع بنين وتفقد أول نقطتين

المصدر: البيان الالكتروني

اقتنص منتخب بنين نقطة ثمينة في بداية مشواره بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في مصر، وذلك بعد تعادله مع نظيره الغاني 2 / 2 ، الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة للمسابقة.

وتقدم منتخب بنين في الدقيقة الثانية عن طريق مايكل بوتي بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في هذه النسخة من المسابقة حتى الآن.

وفي الدقيقة التاسعة سجل المنتخب الغاني هدف التعادل عن طريق أندري أيوا، قبل أن يسجل شقيقه جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وعانى المنتخب الغاني من النقص العددي بعد طرد مدافعه جون بوي لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن تتلقى شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 63عن طريق بوتي الذي أصبح أول لاعب في تاريخ بنين يسجل هدفين في مباراة بكأس الأمم الأفريقية.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحتلا المركز الثاني والثالث على التوالي خلف المتصدر منتخب الكاميرون صاحب الثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو 2 / صفر اليوم الثلاثاء.