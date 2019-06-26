«تذكرتي» ترفض تعطيل النظام الإلكتروني

المصدر: Ⅶ القاهرة -عماد الحسيني

رفضت شركة «تذكرتي» المصرية، المعنية بنظام حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، تعطيل العمل بالنظام الإلكتروني، الخاص باستخراج بطاقة المشجع، وذلك بعد أنباء قد ترددت حول تعطيل النظام، لجذب المشجعين إلى المباريات، لا سيما وأن المدرجات ظهرت خاوية، باستثناء مباريات منتخب مصر، والمنتخبات العربية.

وأصدرت الشركة بياناً، أكدت خلاله أن دخول كافة الاستادات التي تستضيف البطولة غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع، وأن التذكرة التي تم بيعها مرتبطة على النظام الإلكتروني ببطاقة المشجع الذي حجز التذكرة، وهما بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الإستاد، خصوصاً وأن بعض المشجعين حصلوا على تذاكر من خارج منافذ البيع الرسمية، سواء عن طريق الشراء النقدي أو في صورة هدية، وتوجهوا بها إلى الاستاد دون أن تكون مربوطة إلكترونياً ببطاقة المشجع الخاصة به، ما تسبب في عدم دخول هؤلاء المشجعين.

وأضاف البيان، أنه في حالة ضبط مثل تلك الحالات، لن يسمح للمشجع بالدخول وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتي قد تمتد لإلغاء بطاقة المشجع.

جاهزية

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية للبطولة، جاهزية اللجنة للتعامل مع كل الحالات الطارئة من خلال فريق طبي مجهز لاستقبال أي حالات من المنتخبات المشاركة في البطولة وكذلك الجماهير، «لضمان سلامة الجميع على أرض مصر».

وكشف سلطان أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية بشأن خطة كل مباراة والتأمين الطبي لكل الوفود منذ وصولهم إلى المطار وحتى رحيلهم عن مصر.

وأوضح أن خطة التأمين تنقسم إلى أربعة أقسام، يتعلق الأول بأرض الملعب، من أجل اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والمتطوعين في أرض الملعب، ويتعلق القسم الثاني بالمقصورة الرئيسية من أجل الوفود الرسمية، بينما يختص القسم الثالث بالمدرجات من أجل علاج الحالات الخطيرة بين الجمهور، والقسم الرابع عبارة عن وحدات إسعاف مجهزة.