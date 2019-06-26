مدرب بوروندي يستعد لمدغشقر بالفيديو

المصدر: القاهرة - وكالات

قرر أوليفيه نيوجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي لكرة القدم إلغاء مران فريقه المقرر، أمس، قبل مواجهة مدغشقر غداً في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حالياً في مصر. وقرر المدير الفني لمنتخب بوروندي الاكتفاء بعقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة تتخللها مشاهدة مباراة منتخب غينيا ومدغشقر، والتي انتهت بالتعادل 2 - 2 بنفس المجموعة، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف بمنتخب مدغشقر. من ناحيته قال الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، إن فريقه استفاد كثيراً وتعلم جيداً من مباراته أمام منتخب غينيا، ويستعد جيداً لمواجهة منتخب بوروندي الذي يراه فريقاً جيداً. وقال ديبوي: «يجب أن نكون مستعدين نفسياً وبدنياً».