ملك التورو يدعم أوغندا قبل مواجهة زيمبابوي

المصدر: القاهرة - وكالات

شهد مران منتخب أوغندا أول من أمس دعمًا دبلوماسيًا، قبل مواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشهد المران حضور الملك أويو، ملك مملكة التورو، التي تقع غرب دولة أوغندا، والذي حرص على الوقوف مع اللاعبين عقب نهاية المران، كما شهد المران تواجد وزير الرياضة تشارلز باكابوليندي منذ بدايته.

وعقب نهاية المران، توجه الملك أويو إلى منتصف الملعب للاجتماع مع اللاعبين، وتوجيه بعض الكلمات التحفيزية لهم، وحثهم على مواصلة الأداء الجيد والانتصارات في البطولة الإفريقية، حيث بدأ الملك أويو كلمته قائلاً: «كان من الواجب علينا أن نأتي اليوم للوقوف بجانبكم قبل المواجهة المقبلة أمام زيمبابوي، والتأكيد على أن أوغندا بأكملها تقف وراءكم».