مدرب المنتخب المصري يكشف حقيقة استبعاد عمرو وردة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن الفريق جاهز للمباراة المقررة غدا الأربعاء أمام منتخب جمهورية الكونغو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وأشار أجيري إلى عدم وجود مشكلات بدنية لأي من عناصر المنتخب المصري، لكنه شدد على قوة المنافس، وهو ما ظهر عبر التحليل الفني لمبارياته.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مباراة الغد إنه ليس قلقا من معدل التجانس بين اللاعبين، مضيفا "مع توالي المباريات سيزيد التجانس والفريق يؤدي مباريات قوية وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة"، بحسب وكالة الانباء الألمانية.

وأضاف أن مباراة الجولة الأولى بين الكونغو وأوغندا، والتي انتهت بفوز أوغندا 2 / صفر، كانت غريبة للغاية وأنه كان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو كما كان يتوقع مستويات أفضل من المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية التي انتهت بالفوز على زيمبابوي 1 / صفر.

ونفى أجيري شائعات استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري، قائلا إن الجوانب السلوكية داخل الفريق جيدة للغاية حتى الآن، ومن سيخرج عنها سيكون مستبعدا.

وأثنى أجيري على النجم محمد صلاح قائلا إنه لاعب يلتزم بروح الفريق بشكل جيد، و"لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض".

كذلك كشف أجيري أن أحمد حجازي جاهز لمباراة الكونغو وسيخوض اللقاء مرتديا واقيا للأنف، وذلك إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية.