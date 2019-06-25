الجماهير العربية تبدد صمت المدرجات

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

لم تشهد مدرجات ملاعب بطولة كأس الأمم الأفريقية، الحضور الجماهيري المأمول، باستثناء مباريات منتخب الدولة المضيفة، مصر، إضافة إلى حضور متواضع من جماهير المنتخبات العربية، مثل الجزائر والمغرب وتونس، لأن وجود 1000 فرد في استاد يسع لأكثر من 25 ألف مشجع، لا يعبر عن الإقبال الجماهيري، وهو عكس ما حدث تماماً في آخر بطولة استضافتها مصر عام 2006، حيث كانت المدرجات مملوءة عن آخرها في أغلب المباريات.

وقدمت الجماهير المغربية والجزائرية نموذجاً رائعاً في التشجيع، وذلك خلال مباراتي المغرب وناميبيا، التي أقيمت على استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت بفوز المغرب بهدف دون رد، وكذلك مباراة والجزائر وكينيا، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، وفازت الجزائر بهدفين نظيفين.

وبرغم الأعداد القليلة، إلا أن الجماهير لم تتوقف عن الهتاف، وأضفت الحماسة على المدرجات، كما شهدت المدرجات مؤازرة نجوم الفن العرب، حيث وجدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، في مدرجات استاد السلام، لمؤازرة منتخب بلادها، وحرصت الإذاعة الداخلية للاستاد على إذاعة أغانيها عبر الإذاعة الداخلية.

ومن المنتظر زيادة أعداد الجماهير العربية خلال المباريات المقبلة، خاصة مع دخول مرحلة المنافسة في البطولة، وهو ما لفت إليه نذير العرباوي سفير الجزائر في مصر، وقال إن الجماهير الجزائرية قدمت نموذجاً مثالياً في التشجيع، وأضاف أنه على ثقة في تزايد الأعداد خلال المباراة المقبلة أمام السنغال.

وهناك عدة عوامل أدت إلى تراجع الحضور الجماهيري، أبرزها ارتفاع أسعار التذاكر، والتي تبدو غير مناسبة لغالبية جمهور القارة السمراء، لا سيما أن الشباب والطلبة يشكلون الغالبية من الجاليات العربية الموجودة في مصر، وقد حدت اللجنة المنظمة 150 جنيهاً مصرياً، سعر تذكرة دخول المباريات التي يكون منتخب مصر أحد طرفيها، و100 جنيه للمباريات الأخرى، أي (أكثر من 5 دولارات)، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأسعار مع الأدوار الإقصائية.

دراسة

ويبحث أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، دراسة بعض الحلول لزيادة الحضور الجماهيري، خلال المرحلة المقبلة، وقد يتم الاستعانة بمراكز الشباب في مصر، لدعم وجود المشجعين، أيضاً يبدو أن نظام الحجز الإلكتروني، شكّل عقبة أمام وجود الجماهير، ويراه البعض نظاماً غير سلس، يؤدي إلى خطأ حتى في عملية التسجيل، فضلاً عن ظاهرة غريبة أثارت الجدل، وهي جملة نفذت التذاكر التي تظهر على شاشة موقع «تذكرتي»، في بعض المباريات، برغم خواء المدرجات، وعلى سبيل المثال، مباراة نيجيريا وبوروند، التي ستقام يوم 30 من يوليو الجاري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.