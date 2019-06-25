الكاميرون تبدأ الدفاع عن اللقب بقيادة الهولندي سيدورف

المصدر: Ⅶ الإسماعيلية- أ ف ب

تبدأ الكاميرون اليوم الدفاع عن لقبها في بطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في مصر، عندما يلتقي المنتخب الذي يدربه الهولندي كلارنس سيدورف، منتخب غينيا بيساو المتواضع في المجموعة السادسة.

حقق سيدورف (43 عاما) مسيرة مبهرة مع الأندية الأوروبية، وتنقل بين أبرزها مثل أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، متوجاً خلال ذلك بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات. لكن مسيرته التدريبية لم تحظ حتى الآن بنجاح يذكر، مع تجارب غير موفقة في إيطاليا والصين وإسبانيا.

في مصر 2019، سيكون سيدورف أمام فرصة إثبات جدارته على رأس الإدارة الفنية، حين يقود الكاميرون في حملة الدفاع عن اللقب. ويدخل منتخب «الأسود غير المروضة» المنافسات الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضد منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في النهائيات للمرة الثانية في تاريخه، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا غانا وبنين.

وبعدما تولى مهامه العام الماضي، حقق سيدورف نتائج متفاوتة مع الكاميرون بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم على رأس المنتخب المتوج بطلاً للقارة خمس مرات آخرها في الغابون 2017.

وتدخل الكاميرون المنافسات بعد خلاف بشأن المكافآت بين اللاعبين وسلطات كرة القدم المحلية، أخّر وصول المنتخب إلى أرض الفراعنة، بعدما رفض اللاعبون التوجه إلى مصر مساء الخميس الماضي، ليعودوا ويقبلوا بذلك الجمعة، أي في يوم افتتاح البطولة بمباراة مصر وزيمبابوي.

وفي حين تسعى الكاميرون إلى اللقب السادس والاقتراب من مصر حاملة الرقم القياسي (7)، ستواجه في مجموعتها منتخباً لا يقل شأناً هو الغاني المتوج أربع مرات (1963، 1965، 1978، 1982).

ويبدأ فريق المدرب كويسي أبياه حملته في البطولة الحالية بلقاء في الإسماعيلية ضد منتخب بنين المتواضع، الباحث عن فوز أول في البطولة التي يشارك فيها للمرة الرابعة، والأولى منذ 2010.

وقال لاعب بنين جوردان أديتوي: «قد يبدو الأمر طموحاً جداً، لكن هدفنا هو بلوغ الدور ثمن النهائي» المضمون لصاحبي المركزين الأوليين في كل من المجموعات الست، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.