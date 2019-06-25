«الأفيال» يطيح بـ«الأولاد» في أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة -د ب أ

استهل منتخب كوت ديفوار( الأفيال) مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بانتصار تاريخي، حيث حقق الفوز الأول في تاريخ مواجهاته مع نظيره الجنوب أفريقي( الأولاد) وتغلب عليه 1 -0 أمس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم المنتخب الإيفواري المباراة بهدف وحيد سجله المهاجم جوناثان كودجيا لاعب أستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 65 .

وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في البطولة متساويا مع المنتخب المغربي الذي افتتح منافسات المجموعة الرابعة الأحد بالفوز على ناميبيا 1 -0.