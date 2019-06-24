المنتخب المصري يوضح حقيقة استبعاد النني من مباراة الكونغو

المصدر: البيان الالكتروني

استبعد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أن يكون فوز المنتخب الاوغندي على نظيره الكونغو الديموقراطية بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، قد تسبب في قلق لدى الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير اجيري .

وقال لهيطة في تصريحات صحفية الاثنين:" لم نشعر بالقلق، فقط نقول النتيجة لم تكن في صالحنا، هي وضعتنا تحت ضغط، لكننا نتعامل معها بكل جدية، ونعمل على معالجة أوجه القصور التي حدثت في مباراة زيمبابوي".

وأضاف :"بالتأكيد نتابع كل المنتخبات في المجموعات الاخرى، لكن ليس لتحليل الأداء، ولكن هي متابعة فقط، خاصةً وأن ملامح الخصوم في الأدوار المقبلة ستظهر قليلًا بعد لقاء الكونغو ".

ونفى لهيطة ما تردد مؤخراً حول وجود نية لخروج محمد النني من التشكيلة الاساسية للمباراة المقبلة قائلا " لن أقول إنها شائعات، لكن سأقول إنها وجهات نظر فنية لكل من يتحدث، الجهاز الفني يثق في كل اللاعبين الموجودين في القائمة، ولم يتحدث عن استبعاد أي لاعب من التشكيل أو دخول آخر، القرار لم يُحسم بعد، هناك حصتان تدريبيتان، وأجيري يثق في جميع اللاعبين".

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية