الكاف يعاقب المنتخب الجزائري ويهدد بحرمانه من جماهيره

المصدر: البيان الالكتروني

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين بفرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري لقيام جماهيره بإشعال الشماريخ في مدرجات ملعب الدفاع الجوي أثناء مباراة الفريق أمام المنتخب الكيني أمس الأحد في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.

وهدد الكاف المنتخب الجزائري بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية ومضاعفة العقوبة المالية حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره السنغالي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما كلا من كينيا وتنزانيا.