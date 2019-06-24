عارضة أزياء تربك معسكر الفراعنة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يبدو أن روح مونديال روسيا 2018، تخيم على معسكر الفراعنة، بعد الأزمات التي ضربت معسكر الفريق أثناء البطولة، والتي تناقلتها وسائل إعلام عالمية، ورصدت اختراق غرف اللاعبين والتصوير من عدة قنوات ما أبعدهم عن التركيز، ويبدو أن المعسكر الحالي يحتاج إلى المزيد من السيطرة على اللاعبين، خصوصا في تعاملهم مع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اتهمت إحدى عارضات الأزياء، رباعي المنتخب، عمرو وردة وأيمن أشرف وأحمد حسن «كوكا» ومحمود حمدي «الونش»، بمراسلتها عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، وهو ما أكده إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري.

وقال لهيطة إنه عقد جلسة مع اللاعبين، وحذرهم من تلك الأمور، مؤكدا أن الواقعة ليست كبيرة، وتخص صورا وتعليقات فقط، لكن يجب التركيز وترك هذه الأمور، وأوضح أن أغيري تحدث مع اللاعبين، وطالبهم بإيقاف هذه الأمور، والتركيز في المباريات والتدريبات، فيما طلب هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، من إيهاب لهيطة، تقديم تقرير شامل عن تلك الواقعة، للتحقيق فيها وتوقيع عقوبات رادعة على المخطئ، لا سيما وأن عمرو وردة لاعب المنتخب المحترف في اليونان، اتهم من قبل بواقعة شبيهة.