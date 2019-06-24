جهاد جريشة: كنت واثقاً من رفع الإيقاف

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

أكد الحكم الدولي المصري، جهاد جريشة، ثقته في نزاهة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ونزاهة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة، في إنصافه ورفع الإيقاف عنه، وهو ما توقعه لقناعته بأنه لم يرتكب أي أخطاء تستوجب هذه العقوبة.

وتعرض جريشة لعقوبة من قبل الاتحاد الأفريقي، بإيقافه 6 أشهر، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي ، ما يعني استبعاده من إدارة مباريات الأمم الأفريقية التي تقام في بلاده، وهو ما عرضه لضغوط نفسية كبيرة، قبل أن يتم رفع الإيقاف، بعدما تقدم الاتحاد المصري بتظلم. وكشف أن الإيقاف لم يمنعه من خوض تدريباته بشكل طبيعي للحفاظ على لياقته.