جدول الدور الأول لكأس بطولة الأمم الأفريقية

التاريخ:

السبت 22 يونيو 2019

00:00 مصر - زيمبابوي المجموعة A 1 - 0

18:30 جمهورية الكونجو - أوغندا المجموعة A 0 - 2

21:00 نيجيريا - بوروندي المجموعة B 1 - 0

 

الأحد 23 يونيو 2019

00:00 غينيا - مدغشقر المجموعة B 2 - 2

18:30 المغرب - ناميبيا المجموعة D

21:00 السنغال - تنزانيا المجموعة C

 

الاثنين 24 يونيو 2019

00:00 الجزائر - كينيا المجموعة C

18:30 ساحل العاج - جنوب أفريقيا المجموعة D

21:00 تونس - أنغولا المجموعة E

 

الثلاثاء 25 يونيو 2019

00:00 مالي - موريتانيا المجموعة E

21:00 الكاميرون - غينيا بيساو المجموعة F

 

الأربعاء 26 يونيو 2019

00:00 غانا - بنين المجموعة F

18:30 نيجيريا - غينيا المجموعة B

21:00 أوغندا - زيمبابوي المجموعة A

 

الخميس 27 يونيو 2019

00:00 مصر - جمهورية الكونجو المجموعة A

18:30 مدغشقر - بوروندي المجموعة B

21:00 السنغال - الجزائر المجموعة C

 

الجمعة 28 يونيو 2019

00:00 كينيا - تنزانيا المجموعة C

18:30 تونس - مالي المجموعة E

21:00 المغرب - ساحل العاج المجموعة D

 

السبت 29 يونيو 2019

00:00 جنوب أفريقيا - ناميبيا المجموعة D

18:30 موريتانيا - أنغولا المجموعة E

21:00 الكاميرون - غانا المجموعة F

 

الأحد 30 يونيو 2019

00:00 بنين - غينيا بيساو المجموعة F

20:00 مدغشقر - نيجيريا المجموعة B

20:00 بوروندي - غينيا المجموعة B

23:00 أوغندا - مصر المجموعة A

23:00 زيمبابوي - جمهورية الكونجو المجموعة A

 

الاثنين 1 يوليو 2019

20:00 ناميبيا - ساحل العاج المجموعة D

20:00 جنوب أفريقيا - المغرب المجموعة D

23:00 كينيا - السنغال المجموعة C

23:00 تنزانيا - الجزائر المجموعة C

 

الثلاثاء 2 يوليو 2019

20:00 غينيا بيساو - غانا المجموعة F

20:00 بنين - الكاميرون المجموعة F

23:00 موريتانيا - تونس المجموعة E

23:00 أنغولا - مالي المجموعة E

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