التفاؤل سلاح «نسور قرطاج» أمام أنغولا

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني ــ تونس - صالح قادري

أبدى لاعبو المنتخب التونسي تفاؤلا قبل مباراة اليوم التي تجمعه بنظيره الأنغولي، وأكدوا إصرارهم القوي على تحقيق انطلاقة موفقة في كأس أمم أفريقيا في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة.

وقد قال المدافع أسامة الحدادي: «متفائلون وعازمون على أن نبدأ المسابقة بثلاث نقاط ستكون مهمة في باقي المباريات، ندرك جيدا أهمية المباراة الأولى في البطولة؛ ولذلك لن نساوم في النتيجة، سنلعب من أجل الفوز دون سواه أمام أنغولا».

من جهته قال الحارس معز بن شريفية بأن الفريق جاهز كما يجب، وأنه سيحقق نتائج جيدة يسعد بها الجماهير التونسية بداية من مباراة اليوم أمام منتخب أنغولا.أما كريم العواضي فقال إن مباراة اليوم تكتسي أهمية كبرى ويجب علينا أن ننطلق في المسابقة بفوز على أنغولا لأن ذلك يساعدنا على مواصلة المسيرة بكل ثبات.

دراسة الخصم

من جانبه قال مدرب منتخب النسور الفرنسي آلان غيريس إنه وبقية أعضاء الجهاز الفني قد درسوا جيدا المنتخب الأنغولي وسوف يتم الاعتماد على تكتيك يتماشى ونقاط قوته وضعفه حتى يفرض فريقه أسلوب لعبه من أجل تحقيق الفوز لأنه من المهم جدا أن تكون الانطلاقة في المسابقة الأفريقية بفوز.

قضية

لا تزال واقعة طرد الإعلاميين التونسيين من ملعب تدريبات المنتخب، تغضب وسائل الإعلام، لا سيما وأن الصحافيين تكبدوا مشقة التواجد مع منتخب بلادهم في مصر، وهو ما دفع اتحاد الكرة في تونس، للخروج وتبرير ما حدث بأنه رغبة من المدير الفني الفرنسي، آلان غيريس، الذي شدد على فرض السرية التامة على معسكر الفريق، بحثا عن أعلى درجات التركيز خاصة قبل مباراته الافتتاحية أمام أنغولا اليوم، على ملعب استاد السويس، في محافظة السويس، إحدى مدن القناة في مصر.

ووعد اتحاد الكرة التونسي الصحافيين، بتمكين الإعلام من التواجد في التدريب الرئيسي قبل مواجهة أنغولا، لمدّة 15 دقيقة، وأشار في بيان إلى أن اللجنة الإعلامية بالاتحاد، ستتكفل بتغطية كواليس المنتخب وبثها عبر الصفحة الرئيسية على موقع «فيسبوك»، وأكد غيريس على ضرورة تجهيز الفريق بصورة جيدة، فالفوز والحصول على الثلاث نقاط في ضربة البداية.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن جميع لاعبيه جاهزون من الناحية البدنية، ولا توجد أي أزمات، وأنهم جميعا ينتظرون المباراة بشغف كبير، ولكن بهدوء أكثر، من أجل تقديم الصورة الجيدة للكرة التونسية.

استبعاد

وتحدث غيريس عن استبعاد علي معلول، لاعب الأهلي المصري، وأوضح أنه اختيار فني في المقام الأول، وبالرغم من أنه يعول كثيرا على لاعبيه الذين شاركوا في المونديال، كونهم يملكون خبرة دولية كبيرة، إلا أن معلول لم يتم إقصاؤه، لأن الاختيارات قاصرة على ٢٣ لاعباً فقط في القائمة النهائية.

فيما أكد نجيب منيف، سفير تونس بمصر، أن ظروف إقامة منتخب بلاده في السويس جيدة، استعداداً للمباراة الافتتاحية أمام أنغولا، وأضاف أن الأجواء داخل معسكر المنتخب طيبة والروح المعنوية لدى اللاعبين عالية، ولم يتبق سوى حضور جماهير تونسية غفيرة.

«الأفيال» يواجه «الأولاد» بشعار الفوز

تخوض ساحل العاج مواجهة مرتقبة اليوم ضد جنوب إفريقيا (الأولاد)، ويعد منتخب الأفيال من المرشحين للذهاب بعيداً في النسخة الثانية والثلاثين، وإضافة لقب ثالث بعد 1992 و2015. لكن منتخب «الفيلة» الذي يشرف عليه إبراهيم كامارا، يسعى بالدرجة الأولى إلى تعويض مشاركته المخيبة في نسخة 2017، حيث فشل على أرض الغابون في الدفاع عن لقبه، وخرج من الدور الأول.

ويشارك المنتخب العاجي في المجموعة الرابعة الأصعب في أمم أفريقيا 2019، إلى جانب جنوب أفريقيا والمغرب وناميبيا، معولاً على نجمه نيكولا بيبي (24 عاماً) الذي برز في الموسم المنصرم مع ناديه ليل الفرنسي، وسجل 22 هدفاً خلف متصدر الهدافين نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وقال كامارا: «نحن نبني منتخباً لموازاة الفرق (العاجية) الكبيرة في الماضي، وآمل بأن يتمكّن لاعبون مثل نيكولا من الذهاب بنا بعيداً في مصر».القاهرة - أف ب