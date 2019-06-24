المغرب يكسب ناميبيا بالنيران الصديقة في أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة- أ ف ب

منح المنتخب الناميبي نظيره المغربي النقاط الثلاث في بداية مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بتلقي مرماه هدفاً بالنيران الصديقة في الدقيقة 89 من مباراتهما أمس، في انطلاق منافسات المجموعة الرابعة. وعلى وقع هتاف مئات المشجعين الذين حضروا في استاد السلام في القاهرة، لم يقدم أسود الأطلس أداء على قدر التوقعات والآمال المعقودة، رغم التحفيز المتواصل بهتافات «العب يا مغرب» و«فيفا (عاش) المغرب».

وانتظر أسود الأطلس حتى الدقيقة 89 لتحقيق الفوز، عبر اللاعب البديل إيتامونوا كيميوني (دخل إلى الملعب في الدقيقة 80)، الذي حول الكرة إلى داخل مرماه بعد ركلة حرة جانبية، نفذها حكيم زياش.

وافتقد المنتخب المغربي المتوج باللقب الأفريقي مرة واحدة في تاريخه (1976)، النجاعة الهجومية المطلوبة والضغط الكافي، لا سيما عبر الأجنحة، في مواجهة منتخب متواضع، يخوض النهائيات للمرة الثالثة، وفشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الست السابقة، ضمن نسختي 1998 و2008 (سجل أربع هزائم وتعادلين)، علماً بأن إحدى هزائمه كانت أمام المغرب بالذات، بنتيجة 1-5 في الدور الأول أيضاً.

وعكس الأداء المغربي النتائج غير المشجعة التي حققها في المباريات التحضيرية، حيث تلقى خسارتين أمام زامبيا 2-3 وغامبيا صفر-1.