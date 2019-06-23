السنغال تعبر تنزانيا بثنائية في أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

بدأ المنتخب السنغالي حملته نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، للمرة الأولى في تاريخه، على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على منتخب تنزانيا اليوم الأحد على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وحصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي الجزائر وكينيا أيضا، اللذين يلتقيان اليوم بالجولة ذاتها، فيما ظل منتخب تنزانيا، الذي يعود للظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، بلا رصيد من النقاط.

ورغم افتقاده خدمات نجمه ساديو ماني بسبب الإيقاف، تسيد منتخب السنغال المباراة تماما، وكان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف، في ظل استسلام لاعبي منتخب تنزانيا للخسارة، لولا رغبة نجومه في عدم الإفراط في بذل الجهد بعد اطمئنانهم على الفوز، لاسيما قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظرهم مع المنتخب الجزائري يوم الخميس القادم في الجولة الثانية بالمجموعة.

وافتتح بالدي كيتا التسجيل للسنغال في الدقيقة 28، فيما تكفل كريبان دياتا بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ (أسود التيرانغا) في الدقيقة 65 عبر قذيفة صاروخية رائعة.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب السنغال، الذي أهدر فرصة محققة للتسجيل مبكرا، عن طريق لاعبه مباني نيانج في الدقيقة الثالثة.

واستخلص كريبان دياتا الكرة من دفاع منتخب تنزانيا، ليمرر الكرة إلى نيانج، الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام أيشي مانولا، حارس مرمى تنزانيا، الذي خرج من مرماه لملاقاته، ليسدد برعونة وتصطدم الكرة بقدم الحارس التنزاني، وتتهيأ أمام اسماعيلا سار، الذي سدد مباشرة لكنه أطاح بالكرة بعيدا تماما عن المرمى.

وأهدر نيانج فرصة أخرى للسنغال في الدقيقة الخامسة، حينما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، غير أنه سدد دون تركيز، لتهز الكرة الشباك من الخارج.

حاول المنتخب التنزاني تهدئة اللعب وامتصاص هجمات المنتخب السنغالي، الذي سدد لاعبه يوسف سابالي من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت إلى منتصف المرمى، ليمسكها مانولا بثبات.

بمرور الوقت، بدأ منتخب تنزانيا مبادلة نظيره السنغالي الهجمات، وشهدت الدقيقة 17 أول تصويبة له عن طريق لاعبه سايمون مسوفا، الذي سدد من مسافة بعيدة المدى، كادت أن تخدع إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال، لكنها ذهبت إلى ركلة مرمى.

واصل سوء الحظ ملاحقته للمنتخب السنغالي، بعدما سدد خاليدو كوليبالي ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 23، مرت فوق العارضة مباشرة.

أجرى منتخب السنغال تبديله الأول، الذي جاء اضطراريا، بنزول شيخو كوياتي بدلا من ساليف ساني المصاب.

وترجم منتخب السنغال سيطرته على المباراة، بعدما أحرز بالدي كيتا هدفا في الدقيقة 28.

وتلقى كيتا تمريرة بينية من إدريسا جاي، لينفرد بالمرمى ويسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين مانولا، الذي أفلتت الكرة من يده بغرابة وتسكن الشباك.

واصل المنتخب السنغالي نشاطه الهجومي، وأضاع كيتا هدفا آخر في الدقيقة 32، عندما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليمين عن طريق اسماعيلا سار، لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أحرز منتخب السنغال هدفا آخر عن طريق سار، لكن حكم المباراة التونسي صادق السالمي سرعان ما ألغاه بداعي قيام كوياتي بلمس الكرة قبل أن تصل إلى سار.

وأطلق كوياتي قذيفة تصدى لها مانولا لتعود مجدداً إلى كوياتي الذي ارتدت الكرة من يده لتصل إلى سار الذي وضع الكرة داخل الشباك.

وكاد المنتخب السنغالي أن يعزز النتيجة في الدقيقة 41 عبر لاعبه بابي أليون ندياي، الذي تابع ركلة حرة نفذها سار عرضية من جهة اليمين، ليسدد ضربة خلفية مزدوجة علت العارضة.

دفع منتخب تنزانيا بتبديله الأول في الدقيقة 44 بنزول فريد موسى بدلا من فيصل سالوم، فيما شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات على استحياء من جانب تنزانيا لتعديل النتيجة ولكن بلا فاعلية، لينتهي الشوط بتقدم السنغال 1 / صفر.

سارت بداية الشوط الثاني على نفس النهج، حيث واصل منتخب السنغال هجماته المتلاحقة، وأضاع يوسف سابالي فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 47، عندما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من جهة اليسار، لكن مانولا أبعد الكرة بصعوبة بالغة بأطراف أصابعه لضربة ركنية لم تستغل.

وسدد نيانج ضربة رأس أخرى من متابعة لركلة حرة نفذت عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 49، مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، وإن ظل منتخب السنغال الأكثر استحواذا على الكرة، قبل أن يهدر نيانج فرصة محققة في الدقيقة 63، عندما سدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، اصطدمت في المدافعين لتخرج إلى ركلة ركنية أسفرت عن الهدف الثاني للسنغال عن طريق كريبان دياتا في الدقيقة 65.

وأبعد الدفاع التنزاني الركلة الركنية بطريقة خاطئة، لتتهيأ الكرة أمام دياتا، الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، اكتفى مانولا بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

دفع النيجيري إيمانويل إيمونيكي مدرب منتخب تنزانيا بتبديله الثاني في الدقيقة 66 بنزول توماس أوليموانجو بدلا من سايمون مسوفا.

حاول منتخب السنغال استغلال حالة عدم الاتزان التي عانى منها المنتخب التنزاني عقب الهدفين، وأهدر نيانج فرصة أخرى لـ(أسود التيرانجا) في الدقيقة 67، عندما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من جهة اليمين، لكن الكرة مرت من أمامه بغرابة شديدة.

أجرى منتخب السنغال تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول سادا تيوب بدلا من بالدي كيتا.

عادت المباراة للهدوء من جديد، فيما أجرى المنتخبان تبديليهما الأخيرين، حيث نزل موسى كوناتي بدلا من نيانج (غير الموفق) لمنتخب السنغال في الدقيقة 83، ليرد منتخب تنزانيا بنزول فرانك دومايو بدلا من موداتير يحيى.

وأنهى اسماعيلا سار حالة الهدوء التي طغت على المباراة، حينما انطلق بالكرة في الدقيقة 85 حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء ويسدد في حراسة مدافعي تنزانيا، غير أنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن مباشرة.

حاول منتخب تنزانيا تقليص الفارق خلال اللحظات الأخيرة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمنتخب السنغال 2 / صفر.