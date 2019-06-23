مدير منتخب مصر يكشف حقيقة واقعة التحرش

المصدر: البيان الالكتروني

كشف مدير منتخب مصر لكرة القدم إيهاب لهيطة، أن المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري عقد اجتماعاً مع اللاعبين، صباح "الأحد"، على خلفية ما أثير عن واقعة تحرش عبر تطبيق "إنستغرام".

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية قال لهيطة، "إن بعض اللاعبين أرسلوا رسائل لفتاة على تطبيق إنستغرام بالفعل"، في الواقعة التي أثارت ضجة خصوصاً مع خوض منتخب "الفراعنة" لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

إلا أن لهيطة أوضح أن ما انتشر بخصوص سحب هواتف اللاعبين أو فتح تحقيق في الواقعة غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: "ما تم أن المدير الفني جلس مع اللاعبين صباحاً وطالبهم بالتركيز في البطولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".

ومن جهة أخرى، قال لهيطة إن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن تهديد لاعب المنتخب عمرو وردة لها.

وكانت وسائل إعلام مصرية كشفت في وقت سابق، أن بعض لاعبي المنتخب، ومنهم وردة، حاولوا التواصل مع فتاة عبر تطبيق "إنستغرام" في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وقالت الفتاة إنها تعرضت لتحرش من وردة، كما زعمت أنه أرسل لها رسائل تهديد دون أن تقدم دليلاً.