السيسي ينشر فيديو مشرفاً لجماهير مصر

المصدر: البيان الالكتروني

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيديو مشرف لجماهير مصر ، مبديا "فخره" بهم.

ونشر الحساب الرسمي للسيسي على "تويتر"، مقطع فيديو لبعض الجماهير أثناء تنظيف مدرجات ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة، الجمعة.

وعلق الرئيس المصري على الفيديو : "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع. أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

وكان المنتخب المصري فاز على زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا، بهدف نظيف سجله محمود حسن (تريزيغيه).