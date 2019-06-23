أوغندا تتصدر مجموعة مصر في «أمم أفريقيا»

المصدر: القاهرة- أ ف ب

فاجأ المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي الديمقراطي عندما تغلب عليه 2-0 أمس على استاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر. وسجل باتريك كادو (14) وإيمانويل أوكوي (48) الهدفين.

وهو الفوز الأول للمنتخب الأوغندي في النهائيات وتحديداً منذ 41 عاماً عندما تغلب على نيجيريا 2-1 في الدور نصف النهائي لنسخة 1978 وحل وصيفاً بخسارته أمام غانا 0-2 في النهائي.

كما هو الفوز الثالث لأوغندا في 7 مشاركات في العرس القاري بعد فوزها على الكونغو برازافيل 3-1 والمغرب 3-صفر في الدور الأول نسخة 1978.

وتصدرت أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام مصر المضيفة والتي كانت تغلبت على زيمبابوي 1-صفر الجمعة على الملعب ذاته في المباراة الافتتاحية. وفي الجولة الثانية الأربعاء المقبل على الملعب ذاته، تلعب أوغندا مع زيمبابوي، ومصر مع الكونغو الديمقراطية.