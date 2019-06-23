52 % لا يتوقعون ظهور بطل جديد لكأس أفريقيا

المصدر: الفجيرة- محمد فضل ــ دبي- عز الدين جاد الله

توقع 52 % من المشاركين في استطلاع «البيان»، عدم ظهور بطل جديد لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، مقابل 48 % توقعوا ظهور بطل جديد.

وطرحت «البيان» سؤالاً على جمهورها، مفاده: «هل تتوقع ظهور بطل جديد لكأس الأمم الأفريقية؟»، وفي التفاصيل، أشار 37 % من المشاركين في الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة، إلى أن النسخة الحالية ستفرز بطلاً جديداً، مقابل 63 % توقعوا احتفاظ الأبطال التقليديين باللقب. وفي نتائج الاستطلاع على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، توقع 54 % من المشاركين ظهور بطل جديد، مقابل 46 % أشاروا إلى عكس ذلك، وتوقع 53 % من المشاركين على «تويتر» ظهور متوج جديد، مقابل 47 % رفضوا تلك المقولة.

هيمنة مصرية

يهيمن المنتخب المصري على الكثير من الأرقام القياسية في البطولة ، فهو المنتخب الأكثر حصولاً على اللقب بسبع مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، والأكثر مشاركة في النهائيات بـ 24 مرة، والأكثر وصولاً إلى النهائي 9 مرات. ومصر أكثر دولة استضافت نهائيات البطولة على أرضها5 مرات، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، تليها غانا 4مرات. وخاضت مصر أكبر عدد من المباريات في البطولة بـ 96 مباراة، بفارق مباراة واحدة عن غانا، والأكثر تحقيقاً للفوز في البطولة بـ 54 فوزاً، والأكثر إحرازاً للأهداف بـ 159 هدفاً. كما تعد مصر هي الدولة الوحيدة التي فازت باللقب3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

من ناحيته، أكد فوزي التعايشة الخبير والمحاضر في الاتحاد الأفريقي، أنه لا يتوقع أن تسفر بطولة أمم أفريقيا في جمهورية مصر العربية، عن بطل جديد، خصوصاً في ظل وجود منتخبات قوية، تملك الخبرة الكافية للتتويج بتاج الأميرة الأفريقية.

وأشار التعايشة مدرب فريق الأهلي سابقاً «شباب الأهلي حالياً»، إلى أنه يتوقع أن تكون المنافسة ثلاثية بين كل من مصر والكاميرون والسنغال، مع أفضلية للفراعنة المدعوم بجماهيره، والذي يمتلك عناصر جيدة، بقيادة النجم محمد صلاح، موضحاً أن فرص منتخبات شمال أفريقيا «المغرب والجزائر وتونس»، تبدو ضعيفة في التتويج بالكأس، وذلك في ظل الاستعدادات المبكرة للبطولة، فضلاً عن التغييرات المستمرة للأجهزة الفنية لنسور قرطاج.