لارس فيلدفيك.. عملاق يقود «الأولاد»

المصدر: القاهرة - وكالات

من المحتمل بشكل كبير أن يتحول منتخب جنوب أفريقيا (الأولاد) للاعتماد على لارس فيلدفيك المهاجم المولود في هولندا كاختيار مفاجئ لقيادة الهجوم عندما تواجه ساحل العاج في افتتاح مباريات الفريقين في كأس الأمم الأفريقية في القاهرة غداً.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي أصبح مؤهلاً لحمل جنسية جنوب أفريقيا لأن والده ولد هناك، مباراتين دوليتين وشكل اختياراً مفاجئاً ضمن تشكيلة المدرب ستيوارت باكستر والتي تضم 23 لاعباً.

لكن وفي ظل تاريخ طويل من إنهاء الهجمات بالنسبة لجنوب أفريقيا، فإن حصيلة فيلدفيك التي تبلغ 24 هدفاً سجلها في الموسم المنقضي مع سبارتا روتردام والتي قاده بها للصعود لدوري الدرجة الأولى الهولندي أقنعت باكستر بالإقدام على المخاطرة بضمه.

تعزيز

وعزز المستوى الرائع خلال الاستعدادات التي أجراها الفريق في الأسبوعين اللذين سبقا البطولة من فرص المهاجم البالغ طوله 1.96 متر في المشاركة بشكل مفاجئ في الهجوم.

وقال فيلدفيك «خضنا استعدادات جيدة حتى الآن... في جوهانسبرغ ودبي وهنا حالياً. خضنا تقسيمة جيدة فيما بيننا خلال التدريبات يوم الأربعاء الماضي وكان من الرائع بالنسبة لي أن أسجل بعض الأهداف».

إثبات

«بالنسبة لي، فإن الأمر يتعلق بأن أثبت للمدرب أنني على أتم الاستعداد ويحدوني الأمل أن أظهر له المزيد». وكانت مسيرة فيلدفيك قد شهدت تنقله المستمر بين الأندية بما في ذلك فترة قضاها مع فريق نوتنغهام فورست في إنجلترا إضافة لفترات في بلجيكا والنرويج إضافة للعبه في أندية هولندية عدة.

ثقافة مختلفة

وعن الأجواء التي مر بها عقب انضمامه لتشكيلة جنوب أفريقيا، قال فيلدفيك «إنها ثقافة مختلفة مقارنة بهولندا لكنني بدأت أحبها حقاً. يتحسن الأمر بشكل مستمر».