جدول الدور الأول لكأس بطولة الأمم الأفريقية

السبت 22 يونيو 2019
00:00 مصر - زيمبابوي المجموعة A 1 - 0
18:30 جمهورية الكونجو - أوغندا المجموعة A 0 - 2
21:00 نيجيريا - بوروندي المجموعة B
الأحد 23 يونيو 2019
00:00 غينيا - مدغشقر المجموعة B
18:30 المغرب - ناميبيا المجموعة D
21:00 السنغال - تنزانيا المجموعة C
الاثنين 24 يونيو 2019
00:00 الجزائر - كينيا المجموعة C
18:30 ساحل العاج - جنوب أفريقيا المجموعة D
21:00 تونس - أنغولا المجموعة E
الثلاثاء 25 يونيو 2019
00:00 مالي - موريتانيا المجموعة E
21:00 الكاميرون - غينيا بيساو المجموعة F
الأربعاء 26 يونيو 2019
00:00 غانا - بنين المجموعة F
18:30 نيجيريا - غينيا المجموعة B
21:00 أوغندا - زيمبابوي المجموعة A
الخميس 27 يونيو 2019
00:00 مصر - جمهورية الكونجو المجموعة A
18:30 مدغشقر - بوروندي المجموعة B
21:00 السنغال - الجزائر المجموعة C
الجمعة 28 يونيو 2019
00:00 كينيا - تنزانيا المجموعة C
18:30 تونس - مالي المجموعة E
21:00 المغرب - ساحل العاج المجموعة D
السبت 29 يونيو 2019
00:00 جنوب أفريقيا - ناميبيا المجموعة D
18:30 موريتانيا - أنغولا المجموعة E
21:00 الكاميرون - غانا المجموعة F
الأحد 30 يونيو 2019
00:00 بنين - غينيا بيساو المجموعة F
20:00 مدغشقر - نيجيريا المجموعة B
20:00 بوروندي - غينيا المجموعة B
23:00 أوغندا - مصر المجموعة A
23:00 زيمبابوي - جمهورية الكونجو المجموعة A
الاثنين 1 يوليو 2019
20:00 ناميبيا - ساحل العاج المجموعة D
20:00 جنوب أفريقيا - المغرب المجموعة D
23:00 كينيا - السنغال المجموعة C
23:00 تنزانيا - الجزائر المجموعة C
الثلاثاء 2 يوليو 2019
20:00 غينيا بيساو - غانا المجموعة F
20:00 بنين - الكاميرون المجموعة F
23:00 موريتانيا - تونس المجموعة E
23:00 أنغولا - مالي المجموعة E